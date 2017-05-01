“Kingsman: Golden Circle”dan yeni görüntüler

Mark Millar ve Dave Gibbons imzalı The Secret Service çizgi romanından uyarlanan Kingsman serisinin ikinci filmi, 29 Eylül’de gösterime giriyor. Kingsman: Golden Circle ismini taşıyan filmden yeni görüntüler, filmde de geçen bir bourbon viski markasının reklam klibinde görücüye çıktı.

İlk fragmanı geçtiğimiz hafta yayınlanan filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn üstleniyor. 2014 yapımı ilk filmin başrol oyuncuları Taron Egerton ve Colin Firth’e Kingsman: The Golden Circle‘da birçok yıldız isim eşlik ediyor. Channing Tatum, Julianne Moore, Jeff Bridges, Pedro Pascal, Halle Berry ve Elton John, yeni Kingsman filminde izleyeceğimiz oyuncular arasında.

Senaryosu Jane Goldman ve Matthew Vaughn imzası taşıyan bol aksiyonlu Kingsman: Golden Circle‘dan –ağırlık olarak kadeh tokuşturulan- sahneler ve Vaughn’un söz konusu markayı neden seçtiklerine ve film için neden önemli bir seçim olduğuna dair açıklamalarının yer aldığı klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.