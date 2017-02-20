Kit Harington, BBC’nin yeni dizisi “Gunpowder”da başrolde

Game of Thrones’ta canlandırdığı Jon Snow karakteriyle akıllarda yer eden Kit Harington, BBC’nin yeni draması Gunpowder‘da rol alacak. Dizide izleyeceğimiz diğer oyuncular arasında Liv Tyler, Mark Gatiss ve Peter Mullan bulunuyor.

1605 yılında Kral James’e yapılan suikast girişimini konu edecek olan dizide Kit Harington’ın canlandıracağı karakter, söz konusu suikasti yöneten Robert Catesby olacak. Hidden ve Top Boy gibi televizyon yapımlarının senaristi Ronan Bennett’in senaryosunu yazacağı Gunpowder, 3 bölümlük bir mini seri olarak kurgulanıyor.

Dizinin yapım şirkedi Kudos adına açıklamalarda bulunan Diederick Santer, dizide konu edilecek hikayenin aslında İngiltere’de geniş kitleler tarafından bilinen bir hikaye olduğunu ama Ronan Bennett’in senaryosunun, olayların ardındaki farklı politikalara, kişilere ve tutkulara değindiğini vurguladı. Son olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren bilim kurgu filmi The 5th Wave‘le karşımıza çıkan J Blakeson’ın yönetmenliğini üstleneceği dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.