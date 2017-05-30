Klasik tablolar, “Rick and Morty” ve daha birçok anime karakteriyle buluştu

Sanat tarihinde iz bırakmış birçok tabloyu referans alarak tasarımlar yapan Lothlenan, bu kez Adventure Time, Rick and Morty ve dahasının yer aldığı çalışmaları ile karşımızda.

Bugüne kadar birçok farklı uyarlamayı gördüğümüz popüler kültür anime serilerinin bir yenisine Lothlenan imza atıyor. Rick and Morty, My Neighbour Totoro, Adventure Time, Sailor Moon, Steven Universe gibi animasyonlarda yer alan karakterleri, klasik haline gelmiş tablolardaki karakterlere uyarlayan Lothlenan’ın çalışmalarını aşağıda görebilirsiniz.

