Konami’nin ünlü oyunlarından “Castlevania”, televizyona uyarlanıyor

1986 yılından bu yana birçok farklı format için yayınlanan ve Japon oyun firması Konami’nin en ünlü oyunları arasında yer alan Castlevania‘nın animasyon uyarlaması için hazırlıklar başladı. Adventure Time‘ın yapımcılarından Fred Seibert’in Frederator Studios isimli animasyon stüdyosunun yapımcılığını üstleneceği serinin yaratıcı ekibinde Amerikalı yapımcı ve yönetmen Adi Shankar da bulunuyor.

Nickelodeon’da konuk olduğu bir programda söz konusu diziye dair açıklamalarda bulunan Seibert, söz konusu oyunun televizyon uyarlaması için hakların tam 12 yıldır kendi stüdyosunda olduğunu ama bir türlü bu projeye başlayamadıklarını dile getirdi. Belmont isimli vampir avcısı bir ailenin Dracula’ya karşı verdiği mücadeleye odaklanan Castlevania oyunlarının animasyon serisi için elverişli karakterlere ve hikayeye sahip olduğunun altını çizen Fred Seibert, söz konusu seri için ilk somut adımların atıldığını müjdeledi.

Adventure Time‘ın yanı sıra Nickelodeon, Nicktoons ve Cartoon Network için çeşitli animasyon serilere imza atan Frederator Studios’un sıradaki projesi Castlevania‘nın televizyon uyarlaması olacak. Geçtiğimiz haftlarda açıklandığı üzere, Adventure Time‘ın garipliklerle dolu ve sürükleyici yolculuğu 2018 yılında sona erecek. Şimdiye dek çeşitli çizgi roman uyarlamaları yapılan video oyununun televizyon uyarlamasının, 80’lerin sonlarında yayınlanan Castlevania III: Dracula’s Curse oyunundan yola çıkarak hazırlanacağı gelen haberler arasında.