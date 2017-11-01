Konuk olduğu 5 parçayla: BATHS

17 Kasım’da yayınlanacak yeni albümü Romaplasm’ın lanmasını öncesinde 3 Kasım akşamı Zorlu PSM Studio sahnesinde izleyeceğimiz BATHS, Los Angeles çıkışlı elektronik müzik sanatçısı Will Wiesenfeld’in alternatif elektronik pop projesinin ismi. BATHS projesiyle zaman zaman başka isimlerin parçalarına da konuk olan Wiesenfeld’in kendi aromasını kattığı parçalardan 5 tanesiyle konsere hazırlanıyoruz.

Daedelus – “French Cuffs” (2011)

Dntel – Still (2012)

Groundislava – Suicide Mission (2012)

Cokiyu – Twinkle Way (2013)

Flying Lotus – Little Hours (2013)

İsmini Wiesenfeld’in çocukluğunda çok sevdiği ve içinde müzik dinlediği küvetinden alan BATHS’in kapalı odalar içinde kaydedilip bambaşka evrenlere açılan müziğiyle hülyalı bir transa dönüşecek performansın açılışını ise Mind Shifter ve kim ki o yapıyor.

kim ki o – Sanki Hiç Durmadı (2017)

Mind Shifter – Horizon (2017)