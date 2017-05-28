Köprüde Buluşmalar’dan iki yeni atölye: “Fragman” ve “Kısa Film”

İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan Köprüde Buluşmalar, iki atölye çalışmasını duyurdu.

Bu yıl 12. kez gerçekleşecek olan Köprüde Buluşmalar, İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından düzenleniyor. 14 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında Köprüde Buluşmalar kapsamında bu sene ilki gerçekleşecek fragman atölyesinde, filmlerin yapım aşamaları ve kurgu süreçleri konuşulacak. Atölyeyi yapacak isimler ise şu şekilde: Benjamin Mirguet ( kurgucu, yönetmen / Momerade), İmre Tezel ( kurucu / Paz Film Ajansı) ve Osman Bayraktaroğlu (kurgucu). Artık bir klasik haline gelen ve özellikle genç sinemacıların ilgi gösterdiği kısa film atölyesi ise 8-18 Temmuz’da ziyaretçilerle buluşacak. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.