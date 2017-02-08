Koray Kantarcıoğlu’nun Wounded Wolf Press’ten yayınlanan “Loopworks” albümünün lansmanı 12 Şubat’ta Bant Mag. Havuz’da

Bugüne dek birçok zihin açıcı çalışmayı etkileyici sunumlarla birlikte paylaşan bağımsız oluşum Wounded Wolf Press’in yayınladığı Koray Kantarcıoğlu’nun “veribükme” tekniğiyle oluşturduğu 14 ambient şarkıdan oluşan Loopworks albümünün lansmanı 12 Şubat’ta Bant Mag. Havuz’da olacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte Kantarcıoğlu’nun yanı sıra Atay İlgün ve Akkor da sahne alacak.

LOOPWORKS

Loopworks, Koray Kantarcıoğlu’nun 60’lı ve 70’li yıllarda basılan yerli plaklardan aldığı ses örneklerini kullanarak yaptığı, ambient türdeki 14 parçayı bir araya getiriyor.

Albümün tasarımı benzer bir fikirden yola çıkarak, görüntü örneklerinin alındığı plak kapaklarının WPE’de metin, RDI serisinde ise ses dosyasına dönüştürülmesiyle hazırlandı.

Metin dosyasına dönüştürülen görsellerin kodlarına müdahale edildi; ses dosyalarına ise “echo” veya “reverb” gibi bazı efektler uygulandı.

Bu teknik aynı zamanda veribükme olarak bilinmektedir.

Daha fazla bilgi, ses örnekleri ve fotoğraf için;

http:// www.woundedwolfpress.co.uk/ portfolio/loopworks/

KORAY KANTARCIOĞLU

Koray Kantarcıoğlu, 1982’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Brüksel’deki Vrije Universiteit’te Avrupa entegrasyonu ve gelişimi üzerine yaptı. 2002 yılından bu yana ürettiği dijital manzara çizimlerini ve sesle ilgili çalışmalarını Pori Art Museum (Pori, 2011), Manzara-Perspectives (2010), het Wilde Weten (Rotterdam, 2009), King Kong Gallery (Den Haag, 2007) ve Living Art Museum (Reykjavik, 2004) ve Nesrin Esirtgen Collection (2013 solo) gibi mekanlarda sergiledi. Aynı zamanda Hafriyat Karaköy ve Fargfabriken (Stokholm)’de çizim üzerine karma sergiler düzenledi. Koray Kantarcıoğlu, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

www.koraykantarcioglu.com

ATAY ILGUN

Atay İlgün, 1989 Ankara doğumlu müzisyen ve sanatçıdır. Çalışmaları, deneysel, folklorik ve karışık-medya işler üzerine yoğunlaşmakta ve Ashberry gibi birçok isim altında yayınladığı yazınsal ve sessel eserler Wounded Wolf Press adlı yayın-evi/plak şirketinden yayınlamaktadır.

Wounded Wolf Press dışında, bugüne kadar işleri, çeşitli projeler altında, Invisible Birds (U.S.), Reverb Worship (U.K.) gibi birçok plak şirketi tarafından yayınlanmış ancak 2015 yılında “Vertigo” (Murat Akagündüz, Arter) sergisi için yazması istenen eser ile birlikte solo çalışmaları hız kazanmıştır.

An itibarıyla, 2017’nin ilkbaharında yayınlanacak olan ilk solo albüm ve sergisi üzerinde çalışmaktadır.

AKKOR

Akkor piyano, yaylı tınılar, açık hava kayıtları ve elektronikleri harmanlayan bir elektroakustik müzik projesidir. Canlı performansta hem yayınlanmış hem de henüz duvarların dışına çıkmamış yeni sesler kulaklarda olacak.

www.akkor.net

Etkinlikle ilgili detaylar için buraya tıklayarak Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz.