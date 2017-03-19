Korku çizgi romanlarının en önemli figürlerinden Bernie Wrightson hayatını kaybetti

Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları sebebiyle artık çizgi romanlar üzerine çalışamayacağını duyuran Amerikalı sanatçı Bernie Wrightson, bu sabah saatlerinde 68 yaşında hayatını kaybetti. Wrightson’ın çizimleriyle hayat verdiği çizgi romanlar arasında Swamp Thing, House of Mystery ve Frankenstein bulunuyor.

Özellikle korku türünde yaptığı çalışmalarla tanınan Wrightson, kariyeri boyunca Dark Horse, DC, Marvel, Fantagraphics, IDW ve Eclipse gibi prestijli yayın evleriyle çalıştı. Özellikle yazar Len Wein eşliğinde hayata geçirdği Swamp Thing serisi ve 1983 yılında yayınlanan, kendisinin hem yazar hem çizer olarak yer aldığı Bernie Wrightson’s Frankenstein ile tanınan çizer; The Mist, Ghostbusters ve Spider-Man gibi filmlerde de konsept sanatçısı olarak görev almıştı.

Ayrıca Heavy Metal dergisi için de birçok çalışmaya imza atan Wrightson, son olarak 2015 yılında Inkwell Ödülleri’nde “Hayat Boyu Başarı” ödülüyle onurlandırılmıştı.



