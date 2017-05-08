Kornelia Binicewicz’in son “Ladies on Records” etkinliği, cuma akşamı Bant Mag. Havuz’da

12 Mayıs Cuma akşamı Polonyalı koleksiyoncu Kornelia Binicewicz’in 60’lı ve 70’li yılların Türk kadın şarkıcılarını konu alan panelinin ardından İstanbul’daki son Ladies on Records etkinliği şerefine kendine has seçkisiyle DJ kabininde olacak.

Yaklaşık bir buçuk yıldır İstanbul’da yaşayan Polonyalı plak koleksiyoncusu Kornelia Binicewicz’in duyduğu ilk anda büyülendiği efsanevi yerli kadın şarkıcıların hikayelerinden çok özel bir seçki, Ladies on Records etkinliğinde sizlerle buluşuyor. Binicewicz’in İstanbul’dan ayrılmadan önceki son etkinliği olacak Ladies on Records’da, Türk müzik tarihinin iki kült şarkıcısı Selda Bağcan ve Kamuran Akkor’un tanışma hikayesinden, 60’lı ve 70’li yıllarda üretim yapmış sayısız kadın şarkıcının hikayelerine, daha önce şahit olmadığınız özel anıları son kez dinleyicilerle bu panelde paylaşacak. Panelin ardından ise Kornelia Binicewicz, şahsına münhasır koleksiyonundan en iyi kayıtlara yer vereceği DJ setiyle, 12 Mayıs akşamında Bina’da olacak.

Sadece plakların çalınacağı Ladies on Records veda gecesinde, 60’lardan 70’lerden hem nadir bulunan hem de popüler kültürün parçası olan 45’likler ve albümlerden harika bir seçki dinleyicilerle buluşacak. Geleneksel melodilerden, Türk müziğine ilham veren Yunan, Israil, Ermeni, Mısır ve Lübnan melodilerine, uçsuz bucaksız janralar arasında gezinen kayıtları dinlerken adeta hipnotize olacaksınız.

Plak koleksiyoneri ve 60’lar, 70’lerde kadın müzisyenler konusunda araştırmacı olan Kornelia aynı zamanda, farklı kültür ve coğrafyalardan unutulmuş, kaybolmuş kadın müzisyenleri keşfeden Ladies On Records projesinin de kurucusu. Uzun zamandır Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere dünya çapında plak biriktiren Kornelia, yine plak tutkusu yüzünden İstanbul’a gelmiş ve bir buçuk yıldır burada yaşıyordu. Ladies on Records, Türk müzik tarihinde iz bırakan kadın şarkıcıların bugüne kadar yayınlanmış şarkıları ve albümlerine bakıyor; onlara ilham veren bilinçaltı meselelerini irdeliyor, aşk ve nefret ikileminin altında yatan hikayeleri ve kadın olmanın kültürel-sosyal boyutlarına odaklanan bir oluşum.