“KOŞ!” sergisi, 13 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılıyor

Bant Mag. Havuz’un sıradaki sergisinde Bant Mag. küratörlüğünde bir araya gelen 15 çizer İstanbul’un muhtelif mahallelerini çizimleriyle kendilerine has bir şekilde keşfe çıkıyor.

“İstanbul koşarak başlar!” mottosuyla Bant Mag.’in küratörlüğünde bir araya gelen 15 çizer İstanbul’un muhtelif mahallelerini çizimleriyle kendilerine has bir şekilde keşfe çıkıyor. Mahalle aralarına ve hatta yaşadığınız sokağa kadar gelen koşu kültürü, sayısız insanı bir araya getirdiği gibi, koştuğunuz sokakları da yeniden keşfetmenizi sağlıyor. Koşarken keşfettiğiniz detaylardan, günlük hayatta da vakit geçirmeyi sevdiğiniz sokaklara kadar birçok muhite rastlayabileceğiniz “KOŞ!” sergisi, bunca zamandır yaşadığınız yerlere başka bir gözle bakmanızı sağlayacak.

13 Mayıs’ta Bant Mag. Havuz’da açılacak olan sergide Moda, Galata ve Nişantaşı sokaklarıyla, koşu kültürünü bir araya getirerek illüstrasyon çalışmaları hazırlayan 15 çizer ise şu şekilde:

Asuman Tanyaş

Berat Pekmezci

Berkay Dağlar

Burak Dak

Ethem Onur Bilgiç

Furkan Nuka Birgün

Gizem Winter

Hilal Can

Mert Tugen

Naz Tansel

Sadi Güran

Saydan Akşit

Sedat Girgin

Selin Çınar

Yağız Yılmaz