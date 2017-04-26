KRÜW sergisi “İKONZ”, bu akşam Mamut Art Project’te açılıyor

Retro üretimleri ile tanıdığımız sanatçı kolektifi KRÜW, yeni sergileri İKONZ‘u bu akşam başlayacak olan Mamut Art Project’te ziyaretçilerle buluşturacak.

Bu sene beşincisi gerçekleşecek olan Mamut Art Project için özel bir sergi hazırlayan KRÜW, bu kez sanat tarihinde iz bırakmış sanatçıların eserlerinden yola çıkarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı İKONZ sergisiyle karşımızda olacak. 26-30 Nisan’da Maçka Küçükçiftlik Park’ta ziyaret edilebilecek olan sergide Bertan Berkol, Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Cincinius, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Tayfun Pekdemir, Yavuz Öztürk ve Zezeah’nın çalışmaları yer alıyor. Sergiyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.