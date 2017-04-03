Kuhn Fu’nun ikinci albümü huzurlarınızda: “Kuhnspiracy”

Groningen’de 2012 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de konserler veren deneysel caz grubu Kuhn Fu, ikinci uzunçalarını geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Ziv Taubenfeld, Christian Achim Kühn, Esat Ekincioğlu ve Lav Kovac’tan oluşan Kuhn Fu, Kuhnspiracy ismini taşıyan yeni albümünü 2 günlük süre zarfında Hamburg’daki Clouds Hill Studios’ta tamamen analog teknikler kullanarak kaydetmiş. Önceki albümlerinden farklı olarak doğaçlamalardan ziyade hikayeciliklerine odaklanan ve farklı dinamiklerle bu anlatıcılığı zenginleştirmeye odaklanan ekibin yeni albümünün kapak tasarımı da Avusturyalı sanatçı Artur Bodenstein tarafından hazırlanmış. Albüm kapağının animasyonlaştırıldığı Kuhnspiracy tanıtım klibini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Unit Records etiketiyle yayınlanan albümün tamamını dinlemek için buraya tıklayabilir, aşağıdaki bağlantıdan da “Barry Lyndon” isimli parçayı dinleyebilirsiniz.