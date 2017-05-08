Küre şeklinde ahşap satranç masası

Bir tasarım öğrencisi olan Ben Myers’in babası ile birlikte kafa kafaya verip ortaya çıkardığı tasarım, satranç deneyimini farklı boyutlara taşıyor.

Nedir?

Alışıldık satranç masalarına hiçbir şekilde benzemeyen Globe Chess Board, satranç tutkunlarının aklını başından alacak ilginçlikteki tasarımı ile dikkat çekiyor. Küre şeklinde tasarlanan ve taşları üzerine monte edilen satranç masası, birkaç farklı ağaç türü kullanılarak hazırlanmış. Taşları ters şekilde bile koyabileceğiniz bir imkan sağlayan tasarımla ilgili detayları aşağıda görebilirsiniz.

Nereden bulurum?

Şu an için herhangi bir satışı olmayan Globe Chess Board, aldığı tepkilere bakacak olursak çok yakında meraklıları ile buluşabilir.