“La La Land” şaşırtmadı, “Moonlight” eksik kalmadı… 89. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

Bu sabah itibariyle sahiplerini bulan 89. Akademi Ödülleri’nde La La Land, aday olduğu birçok dalda ödülleri toplarken, geceye damgasını vuran olay ise yanlış anons edilen ve aslında Moonlight’ın layık görüldüğü “En İyi Film” Oscar’ı oldu. İşte karşınızda gecenin kazananların tam listesi.
En İyi Kadın Oyuncu – Emma Stone (La La Land)
En İyi Erkek Oyuncu – Casey Affleck (Manchester by the Sea)
En İyi Yönetmen – Damien Chazelle (La La Land)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Viola Davis (Fences)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mahershala Ali (Moonlight)
En İyi Uyarlama Senaryo – Moonlight
En İyi Film – Moonlight
Yabancı Dilde En İyi Film – The Salesman (Asghar Farhadi)
En İyi Orijinal Senaryo – Manchester by the Sea
En İyi Müzik – La La Land
En İyi Şarkı – La La Land
En İyi Görüntü Yönetmeni – La La Land
En İyi Belgesel – O.J. Made in America
En İyi Kısa Belgesel – White Helmets
En İyi Kısa Film – Sing
En İyi Animasyon – Zootopia
En İyi Kısa Animasyon – Piper
En İyi Kurgu – Hacksaw Ridge
En İyi Görsel Efekt – The Jungle Book
En İyi Prodüksiyon Tasarımı – La La Land
En İyi Ses Kurgusu – Arrival
En İyi Ses Miksajı – Hacksaw Ridge
En İyi Kostüm – Fantastic Beasts and Where to Find Them
En İyi Makyaj – Suicide Squad
Moonlight‘ın kazandığı “En İyi Film” Oscar’ı esnasında Warren Beatty’nin de başrolünde olduğu yanlış anons olayı, ABC News videosuna bu şekilde yansıdı.