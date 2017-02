“La La Land” şaşırtmadı, “Moonlight” eksik kalmadı… 89. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

Bu sabah itibariyle sahiplerini bulan 89. Akademi Ödülleri’nde La La Land, aday olduğu birçok dalda ödülleri toplarken, geceye damgasını vuran olay ise yanlış anons edilen ve aslında Moonlight’ın layık görüldüğü “En İyi Film” Oscar’ı oldu. İşte karşınızda gecenin kazananların tam listesi.

En İyi Kadın Oyuncu – Emma Stone (La La Land)

En İyi Erkek Oyuncu – Casey Affleck (Manchester by the Sea)

En İyi Yönetmen – Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Viola Davis (Fences)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mahershala Ali (Moonlight)

En İyi Uyarlama Senaryo – Moonlight

En İyi Film – Moonlight

Yabancı Dilde En İyi Film – The Salesman (Asghar Farhadi)

En İyi Orijinal Senaryo – Manchester by the Sea

En İyi Müzik – La La Land

En İyi Şarkı – La La Land

En İyi Görüntü Yönetmeni – La La Land

En İyi Belgesel – O.J. Made in America

En İyi Kısa Belgesel – White Helmets

En İyi Kısa Film – Sing

En İyi Animasyon – Zootopia

En İyi Kısa Animasyon – Piper

En İyi Kurgu – Hacksaw Ridge

En İyi Görsel Efekt – The Jungle Book

En İyi Prodüksiyon Tasarımı – La La Land

En İyi Ses Kurgusu – Arrival

En İyi Ses Miksajı – Hacksaw Ridge

En İyi Kostüm – Fantastic Beasts and Where to Find Them

En İyi Makyaj – Suicide Squad

Moonlight‘ın kazandığı “En İyi Film” Oscar’ı esnasında Warren Beatty’nin de başrolünde olduğu yanlış anons olayı, ABC News videosuna bu şekilde yansıdı.