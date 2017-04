“La La Land”in yönetmeni Damien Chazelle’in sıradaki projesinin detayları belli oluyor

Whiplash filmiyle dikkatleri üstüne çektikten sonra La La Land‘le ödül üstüne ödül kazanan Damien Chazelle, televizyonda yayınlanacak bir müzikal dram olan The Eddy‘nin yönetmenliğini üstlenecek.

Henüz hangi kanal ya da platformda yayınlanacağı bilinmeyen The Eddy‘nin senaryosunu da This Is England serisinin senaristlerinden Jack Thorne yazacak. Paris’teki bir gece kulübünü ve bu kulübün daimi grubunun, değişme sürecindeki şehirle olan mücadelesini konu edecek olan müzikalin yapımcı ekibi de epey merak uyandırıyor. Daha önce Michael Jackson, Aerosmith, Ringo Starr ve Annie Lennox gibi isimlerle çalışmış ünlü prodüktör Glen Ballard ve Six Feet Under prodüktörlerinden Alan Poul, The Eddy’nin yapımcılığını üstlenecek.

Damien Chazelle’in sıradaki sinema projesinin Neil Armstrong biyografisi First Man olduğunu da hatırlatalım. La La Land filminde yönetmenle çalışmış olan Ryan Gosling’i yine başrolde izleyeceğimiz film, James R. Henson’ın kitabından sinemaya uyarlanıyor. 2018’de gösterime girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosuna dair detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.