Laetitia Sadier, yeni projesinin ilk single’ını servis etti

Stereolab ve Monade gibi gruplarının yanı sıra solo üretimleriyle de tanınan Fransız müzisyen Laetitia Sadier, yeni bir grupla karşımıza çıkıyor. Laetitia Sadier Source Ensemble adını taşıyan grup, Drag City etiketiyle yayınlanacak albümünden ilk single’ını Soundcloud üzerinden dinlemeye açtı.

Emmanuel Mario, Xavi Munoz, Phil M FU ve David Thayer’den oluşan ekiple kaydedilen ilk Laetitia Sadier Source Ensemble albümü Finding Me Finding You adını taşıyacak. 24 Mart’ta yayınlanacak albümde Hot Chip üyesi Alexis Taylor’la yapılmış bir düet de yer alacak. Albümün açılış şarkısı “Undying Love For Humanity”, özellikle Stereolab’i özleyen dinleyiciler için heyecan verici bir albümün yolda olduğuna işaret ediyor.