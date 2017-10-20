Lara Di Lara, Bant Mag. Sessions’ın ilk konuğu oldu

Sony Music Türkiye ve Bant Mag. ortaklığı ile gerçekleşecek olan Bant Mag. Sessions serisinin ilk konuğu Lara Di Lara oldu. “İyiyim Ama Değilim” parçası için Bant Mag. Havuz / Bina’da kaydedilen performans huzurlarınızda.

Bant Mag. Havuz / Bina, yeni bir seriye ev sahipliği yapmaya başlıyor. Sony Music Türkiye ve Bant Mag. ortaklığıyla gerçekleşecek olan Bant Mag. Sessions, birçok sanatçı ve grubun performanslarını kapsayacak. Serinin ilk konuğu olan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, son albümü Hazineler İçindesin’i bu sene başında Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlamıştı. Albümde yer alan çeşitli parçalar için çektiği kliplerle karşımızda olan Lara Di Lara, Bant Mag. Sessions’da da yine son albümünden parçalara ve çeşitli farklı yorumları sınırlı sayıda izleyicinin olduğu bir performansta bir araya getirdi. Burak Irmak, Berke Can Özcan, Aleksey Tsyntsaru, Deniz Aydemir, Yasemin Özler’den oluşan ekibiyle “İyiyim Ama Değilim” parçasını seslendiren Lara Di Lara’nın twothirtyfive tarafından hazırlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada, Lara Di Lara’nın Bant Mag. Sessions videolarının devamının da geleceği müjdesini de vermiş olalım.