Lara Di Lara, “Hazineler İçindesin” lansman konseri için 20 Ocak’ta Salon’da

İkinci stüdyo albümü Hazineler İçindesin‘de yer alan şarkıların ilk kez tamamını seslendireceği lansman konseri ile karşımıza çıkacak olan Lara Di Lara, 20 Ocak akşamı Salon sahnesinde olacak.

Yerli sahnenin dikkat çeken söz yazarlarından olan Dilara Sakpınar, solo projesi Lara Di Lara’nın ikinci stüdyo albümü Hazineler İçindesin‘in lansmanı için önümüzdeki hafta perşembe günü Salon İKSV sahnesinde olacak. Burak Irmak, Ertuğrul Güney, Kaan Çelik Metin, Berke Can Özcan, Feryin Kaya ve Dilara Sakpınar’ın birlikte sahnede olacağı konsere geri sayım için yayınlanan teaser videosunu aşağıdan izleyebilir, konser ile ilgili detayları da buraya tıklayarak etkinlik sayfasından takip edebilirsiniz.