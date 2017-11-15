Lara Di Lara’dan bir Bant Mag. Sessions performansı daha: “Kalbin İçi”

Sony Music Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Bant Mag. Sessions’ın ilk konuğu olan Lara Di Lara’dan bir performans daha karşınızda.

Sony Music Türkiye ve Bant Mag. ortaklığıyla gerçekleşecek olan Bant Mag. Sessions, birçok Sony sanatçısı ve grubun performanslarını kapsayacak. Serinin ilk konuğu olan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, son albümü Hazineler İçindesin’i bu sene başında Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlamıştı. Bant Mag. Sessions kapsamında ilk olarak “İyiyim Ama Değilim” performanslarını izlediğimiz Lara Di Lara, şimdi de “Kalbin İçi” parçalarıyla karşımızda. Burak Irmak, Berke Can Özcan, Aleksey Tsyntsaru, Deniz Aydemir, Yasemin Özler’den oluşan ekibiyle “Kalbin İçi” parçasını seslendiren Lara Di Lara’nın twothirtyfive tarafından hazırlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.