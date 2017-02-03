Lara Di Lara’nın konuk olduğu 36. Meze bölümü yayında

Bant Mag. kurucuları James Hakan Dedeoğlu ve Aylin Güngör’ün Red Bull Music Academy Radio için hazırladığı radyo programı Meze’nin yeni bölümüne Lara Di Lara konuk oldu.

Aynı zamanda 123 ve Alike Places gruplarıyla da karşımıza çıkan Dilara Sakpınar’ın solo projesi olan Lara Di Lara, önümüzdeki haftalarda Hazineler İçindesin isimli albümünü yayınlayacak. Hem çeşitli müzikal projeleri hem de kendisini etkilemiş müzisyenlerden parçalar ve harika sohbetiyle Lara Di Lara’nın konuk olduğu Meze programını dinlemek için buraya tıklamanız yeterli. Aşağıdaki bağlantıdan da Lara Di Lara’nın obsessions serisinde seslendirdiği “Bencil” parçasını dinleyebilirsiniz.

Fotoğraf: Aylin Güngör