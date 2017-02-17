Lara Di Lara’nın yeni albümü “Hazineler İçindesin” 24 Şubat’ta yayınlanıyor

Geçtiğimiz ay gerçekleşen albüm lansman konserinin ardından Hazineler İçindesin için geri sayımı başlatan Lara Di Lara, yeni albümünü 24 Şubat’ta Sony Müzik etiketiyle tüm dijital platformlar üzerinden yayınlanacak.

Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara’nın yeni parçalarla dolu ikinci stüdyo albümü Hazineler İçindesin, yeni plak şirketi Sony Müzik etiketiyle 24 Şubat’ta müzikseverler ile buluşacak. 16 parçanın yer aldığı albümde yer alan bazı parçaları, geçtiğimiz aylarda Lara Di Lara’nın Karavan Sessions canlı performanslarında dinleme şansı yakalamıştık. Berke Can Özcan, Burak Irmak, Alican İpek, Ertuğrul Güney, Kaan Çelik Metin ve daha birçok müzisyenin katkıda bulunduğu albüme ismini veren parça Hazineler İçindesin‘in ilk kez duyulduğu teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.