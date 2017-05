Le Guess Who? 2017 programından ilk isimler açıklandı: Pharoah Sanders, Liars, Keiji Haino, tUnE-yArDs ve nicesi

Hollanda’nın Utrecht şehrinde her sene kasım ayında gerçekleşen ve etkileyici programlarıyla yılın en büyük merak uyandıran müzik festivalleri arasında yer alan Le Guess Who?, 2017 programının büyük bir kısmını açıkladı. Festivalde sahne alacak isimler arasında Pharoah Sanders, Liars, Keiji Haino, Julianna Barwick, tUnE-yArDs, Ekin Fil, Jane Weaver, James Holden, Linda Sharrock, Derya Yıldırım & Grup Şimşek, Yves Tumor, William Basinski gibi heyecan verici isimler bulunuyor.

Son yıllarda çeşitli grup ve müzisyenlerle festival programının oluşma sürecinde küratör olarak birlikte çalışan Le Guess Who? ekibi, bu yılki festival için Grouper, Jerusalem In My Heart, Shabazz Palaces, Han Bennink, Perfume Genius ve Basilica Soundscape ile birlikte çalışmış. Festival kapsamında King Khan ve Michael Eaton’ın Black Power Tarot isimli bir sergisi de ziyaretçilerle buluşack.

Utrecht’te yer alan ve içinde beş etkileyici konser salonu barındıran Tivoli Vredenburg başta olmak üzere, şehre yayılarak birçok ilginç yerde konser deneyimi vaat eden festival, bu yıl 11. kez düzenleniyor. Avrupa’nın en büyük plak fuarlarından biri olan Mega Record Fair ile aynı hafta sonu, 9-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen festivalde sahne alacak isimlerden açıklanan ilk partiye buradan ulaşabilirsiniz.