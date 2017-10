Liam Cunningham’dan “Game Of Thrones”un final sezonuna dair açıklamalar

Sekizinci ve son sezonu şimdiden merakla beklenen Game Of Thrones‘ta Davos Seaworth karakterini canlandıran İrlandalı aktör Liam Cunningham, yeni bölümlere dair açıklamalarda bulundu.

TVGuide’a bir röportaj veren Cunningham, dizinin ne zaman yayınlanacağına dair söylentileri de etkileyecek açıklamalarda bulundu. Çekimlerin önümüzdeki yılın yaz aylarına dek devam edeceğini belirten Cunningham, final sezonunun her bölümünün şimdiye kadarki bölümlerden çok daha uzun olacağını söyledi. Altı bölüm sürecek olan yeni sezon, en kısa Game Of Thrones sezonu olacak gibi gözükse de fazlasıyla destansı bir sezonun bizleri beklediği aşikar. “Bir önceki sezona kadar 6 ayda ortalama 10 bölüm çekiyorduk; bu sefer çok daha uzun bir sürede 6 bölüm çekeceğiz” diyen Cunningham, söz konusu dizinin diğer hiçbir yapıma benzemediğini ve çekimler başladığı andan itibaren oyuncuların ve set ekibinin hayatında yalnızca Game Of Thrones olduğunu da sözlerine ekledi.

Birkaç hafta içinde başlaması beklenen yeni Game Of Thrones bölümleri çekimlerinin 2018’in yaz aylarına dek süreceği göz önüne alındığında, dizinin final sezonu için 2019’u bekleyecekmişiz gibi gözüküyor. HBO’nun diziden sonra yayınlamayı planladığı Game Of Thrones spin-off dizilerinden bir tanesinin final sezonundan önce izleyicilerle buluşacağı söylentileri de an itibariyle gündemde. Ayrıca kanalın bu denli büyük bir prodüksiyonla ve beklentiyle hazırlanacak yeni Game Of Thrones sezonunu Emmy yarışının dışında bırakmak gibi bir opsiyonu olamayacağı için, sekizinci sezonu 2019’un ilk aylarında izlememiz olası.