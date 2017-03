Liam Gallagher’dan solo albüm geliyor: “As You Were”

Oasis’in ardından kurduğu Beady Eye grubunun dağılmasının ardından müzik kariyerine kendi ismini kullanarak devam etmeye karar veren Liam Gallagher, ilk solo albümünün müjdesini verdi. As You Were ismini taşıyan ilk Liam Gallagher albümünün ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Beş yıl aktif kalan ve iki albüm yayınlayan Beady Eye grubunun dağılmasının ardından İngiliz müzisyenin kardeşiyle aralarındaki buzları eritip Oasis’i yeniden bir araya getireceğine dair söylentiler uzun süre gündemi meşgul etmişti. Fakat Gallagher kardeşlerin ikisi de bu konuda bir çaba göstermese de solo kariyerlerinde hız kesmiyorlar.

Albümünün ismini Twitter hesabından duyuran Gallagher, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yoldaki kaydın “Pink Floyd ve Radiohead‘e benzemediğini” ve “riskli bir albüm olduğunu” açıklamıştı. Liam Gallagher’ın kendisinden nefret edenlere seslendiği yeni albüm duyurusunu da aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

To all you you you haters out there and I know there’s only the 1 the name of my fab new record is AS YOU WERE LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 5, 2017