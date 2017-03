Liam Neeson, Steve McQueen’in yeni filmi “Widows”un oyuncu kadrosuna katılıyor

12 Years A Slave ve Shame gibi filmlerin yönetmeni Steve McQueen’in 2018 yılında vizyona girmesi planlanan yeni filmi Widows‘un oyuncu kadrosu genişliyor. Son olarak Matin Scorsese’nin Silence filminde izlediğimiz Liam Neeson da söz konusu filmde izleyeceğimiz isimler arasına katılıyor.

Filmin yapımcılarıyla görüşmelere başlayan Neeson, bir grup hırsızın bir soygun sırasında öldürülmesinin ardından eşlerinin aynı işe devam etmesini konu ediyor. 1983 yılında bir mini seri olarak İngiltere’de yayınlayan aynı isimli diziden sinemaya uyarlanan Widows‘un uyarlama senaryosu da Gillian Flynn imzası taşıyor. Daha önce filmde rol alacağı açıklanan isimler arasında Fences‘taki performansıyla Oscar kazanan Viola Davis ve The Great Gatsby, Man From U.N.C.L.E. ve The Night Manager gibi son dönemin dikkat çeken film ve dizilerinde oynayan Elizabeth Debicki bulunuyor.

Henüz Liam Neeson’ın filmde hangi rolü canlandıracağı bilinmiyor. Usta oyuncuyu şu sıralar çekimleri tamamlanmış ve yakında vizyona girecek iki filmde daha izleyeceğiz. Söz konusu filmler, başrollerini Patrick Wilson ve Vera Farmiga’yla paylaştığı aksiyon filmi The Commuter ve Peter Landesman’ın yazıp yönettiği Felt.