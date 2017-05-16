Liima’dan yeni klip: “Your Heart”

Efterklang üyeleri Casper Clausen, Rasmus Stolberg ve Mads Brauer’in Finlandiyalı perküsyon sanatçısı Tatu Rönkkö ile kurduğu Liima’nın geçtiğimiz yıl 4AD etiketiyle yayınlanan ilk albümünden “Your Heart” parçası için çekilen klip görücüye çıktı.

ii isimli albümde yer alan en atmosferik parçalardan biri olan “Your Heart” için çekilen klip, şarkının ağır ve etkileyici havasına uygun bir şekilde kurgulanmış. Daha önce Hey Jetman ve FluidArms gibi isimler için dikkat çekici kliplere imza atan Berlin merkezli video kolektifi Palmitas’ın yönetmenliğini üstlendiği klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir. İlk albümündeki şarkıların bir kısmını İstanbul’da yazan Liima’nın şu sıralar ikinci uzunçaları için de hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatalım.