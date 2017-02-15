“Logan”dan ilginç bir sahne daha yayınlandı

James Magnold’un yönetmenliğini üstlendiği, Wolverine serisinin son filmi olan Logan, 3 Mart’ta gösterime giriyor. Başrollerinde Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen ve Boyd Holbrook’u izleyeceğimiz filmden kısa bir sahne daha görücüye çıktı.

Filmden yayınlanan yeni sahnede Laura karakterini Wolverine’e benzer mutant özelliklerinin kendisine verildiği bir laboratuvarda görüyoruz. Marvel çizgi romanlarında Wolverine’in klonu X-23 olarak karşımıza çıkan karakter, filmde genç oyuncu Dafne Keen tarafından canlandırılıyor.