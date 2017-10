Londra Film Festivali’ne damga vuran animasyon “The Breadwinner”dan fragman

The Secret of Kells’in yönetmenlerinden Nora Twomey’in yeni animasyon filmi The Breadwinner, bu yıl Londra Film Festivali’nin en dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Afganistan’da geçen ve ailesine işlerinde yardım edip para kazandırabilmek için erkek kılığına giren bir kız çocuğunun hikayesini konu eden filmden resmi fragman yayınlandı.

Yapımcı kadrosunda Angelina Jolie’nin de yer aldığı film, galasını yaptığı Londra’nın ardından Animation is Film Festival’da da en büyük ödülü kazandı. Senaryosu Deborah Ellis’in kitabından Anita Doron tarafından uyarlanan filmde ana karakter Parvana’yı Saara Chaudry seslendiriyor. Henüz Türkiye’deki vizyon tarihi belli olmayan film, ABD’de 17 Kasım’da izleyiciyle buluşuyor. The Breadwinner fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.