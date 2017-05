Londralı prodüktör Hipnotic Jazz’ın yeni albümü Robonima etiketiyle yayınlandı

Deneysel müziğin farklı dallarını bir araya getiren Robonima kolektifinin kataloğu, Türkiye dışında üretimlerini sürdüren müzisyen ve prodüktörlerle zenginleşmeye devam ediyor. Robonima’nın yayınladığı son albüm, Londrada yaşayan prodüktör Hipnotic Jazz’ın altı şarkılık çalışması Beyond These Linear Landscapes oldu.

Fütürist bir prodüksiyon anlayışı benimseyen Hipnotic Jazz, farklı ilham kaynakları arasında süzülen organik şarkı yapılarına imza atıyor. Robonima kataloğunun on dördüncü albümü olan Beyond These Linear Landscapes‘in kapak çalışması da Hipnotic Jazz tarafından yapılmış.

Söz konusu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilir, buraya tıklayarak da Robonima’nın önceki yayınlarına ulaşabilirsiniz.