“Lone Wolf and Cub” sinema uyarlamasında yönetmen Justin Lin oldu

Ghost In The Shell, Akira ve Death Note gibi ünlü manga serilerinin ardından Lone Wolf and Cub da bir kez daha sinemaya uyarlanıyor.

Star Trek: Beyond ve çoğu Fast & Furious filmlerinin yönetmeni olan Tayvanlı sinemacı Justin Lin, Lone Wolf and Cub‘ın sinema uyarlamasının yönetmeni olacak. Lin ayrıca uzun zamandır beklenen yeni Space Jam filminin de yönetmeni olarak açıklanmıştı. Filmin uyarlama senaryosu da Seven‘ın senaristi Andrew Kevin Walker tarafından yazılacak. Justin Lin’in Lone Wolf and Cub‘ı sinemaya uyarlamak istediği, 2012 yılından beri gündemdeydi.

Kazuo Koike ve Goseki Kojima tarafından yaratılan ve 1970’lerde yayımlanan manga serisi Lone Wolf and Cub, eşinin ölümünün intikamını almak için bebeğiyle birlikte maceralara atılan Itto Ogami isimli ana karakteri merkezine alıyor. Bugüne dek birçok farklı formatta uyarlaması yapılan Lone Wolf and Cub‘ın İngilizce baskıları da Dark Horse tarafından yayımlanmıştı.