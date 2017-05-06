Lopenstraat’tan yeni bir EP: “Rönesans”

İstanbullu deneysel rock grubu Lopenstraat, geçtiğimiz yıl yayınladığı Şile isimli EP’sinin ardından etkileyici bir kayıtla daha karşımızda.

Geçtiğimiz aylarda Demonation Festivali No:7’de de konuğumuz olan Lopenstraat, doğaçlamalara da yer verdiği canlı performanslarında birçok farklı etkileşim ve değişkeni bir araya getiriyor. Grubun 26 Şubat 2017 günü Peyote’de verdiği konserden yirmi dakika uzunluğunda bir kayıt olan Rönesans EP’si, ekibin konserlerinde sizi nelerin bekleyeceğine dair de ipuçları taşıyor.

EP’yi Spotify üzerinden dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.