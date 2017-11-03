Loradeniz’den yeni şarkı: “Jello”

İlk EP’si Mara ile dikkatleri üzerine çeken Hollanda’da yerleşik Türk müzisyen Loradeniz, Red Bull Warm Up kapsamında kaydettiği yeni bir şarkıyla karşımızda.
Red Bull Amsterdam Stüdyoları’nda kaydedilen “Jello” isimli şarkı, Loradeniz’in ilk EP’sinin ardından yayınladığı ilk kayıt olma özelliği taşıyor. Charles Bukowski’den ilham alınarak yazılan şarkının kayıtlarında Loradeniz’e Mert Gençer eşlik ediyor.
Loradeniz’in Red Bull Amsterdam Stüdyoları’ndaki kayıt serüvenini buradaki video’dan izleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan da yeni Loradeniz şarkısı “Jello”yu dinleyebilirsiniz.