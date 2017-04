Loradeniz’in Demonation Festivali performansından ilk video görücüye çıktı

Bu yılın başlarında Who Are We Who We Are etiketiyle ilk EP’si Mara‘yı yayınlayan Loradeniz, Demonation Festivali No:7’deki konuklarımızdan biri olmuştu. Loradeniz’in 11 Mart 2017 tarihinde festival kapsamında Babylon’da gerçekleştirdiği performanstan ilk video görücüye çıktı.

Lora Deniz Ömeroğlu’nun davulda Berkay Küçükbaşlar, synthesizer ve geri vokallerde Alican İpek ve Eylül Keleş eşliğinde verdiği konserden paylaşılan ilk video, Mara EP’sinde yer alan “Noi” isimli parçanın canlı performansı. Utrecht’te yerleşik müzisyenin, önümüzdeki ay KargART’ta gerçekleşecek Bilgi Yeni Müzik Festivali kapsamında da sahne alacağını hatırlatalım.