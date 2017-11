“Lord of The Rings”in dizi uyarlaması geliyor

Warner Bros., bir süredir gündemde olan Lord of The Rings dizi uyarlaması için hazırlıklara başladı.

2001-2003 yıllarında yayınlananüç filmlik uyarlamasıyla sayısız ödül toplayan J.R.R. Tolkien imzalı romanların dizi uyarlamasının yayın hakları için Amazon Studios’un ön plana çıktığı ve henüz projeye dair somut adımların yeni yeni atılmaya başlandığı gelen haberler arasında. Yönetmen, oyuncu ya da senarist isimleri daha gündeme gelmiş değil ama Amazon Studios CEO’su Jeff Bezos’un Lord of The Rings‘in dizi haklarını almak için çok ısrarlı olduğu da biliniyor.

HBO’nun ödül rekortmeni dizisi Game of Thrones‘a benzer, destansı bir atmosferle izleyicilere Frodo, Sam, Pippin ve Merry’nin sıra dışı macerasını bir kez daha anlatmak isteyen Amazon’un bu dizi için Warner Bros. ve Tolkien ailesine ödemeyi planladığı ücretin, bu alanda yeni bir rekoru da beraberinde getirmesi olası.

Son yıllarda peşi sıra gelen The Fifth Element, Scream, Fargo gibi filmlerin dizi uyarlamalarının ardından Lord of The Rings de televizyon dünyasında yerini alacak gibi gözüküyor.