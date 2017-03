Louis C.K.’in Netflix’te yayınlanacak yeni stand-up’ı “Louis C.K. 2017″den ilk fragman

Louis C.K.’in uzun bir aradan sonra yayınlanacak yeni stand-up şovu için geri sayım başladı. Louis C.K. 2017 ismini taşıyan şovdan ilk fragman karşımızda.

Netflix üzerinden yayınlanacak ve 4 Nisan itibariyle izleyicilerle buluşacak olan yeni Louis C.K. stand-up gösterisi Louis C.K. 2017′de, komedyenin Washington’da dört gece üst üste sergilediği performansından görüntüler yer alıyor. Son olarak 2015’te yayınlanan Live at the Comedy Store performansını izlediğimiz Louis C.K., geçtiğimiz yıl da Avrupa’da birçok şehirde stand-up şovları yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl Steve Buscemi’yle başrollerini paylaştığı Horace & Pete, senaristi olduğu Baskets ve ana karakterini seslendirdiği animasyon film The Secret Life Of Pets‘in yanı sıra bir de dünya turnesi yapan Louis C.K.’yi bu yıl da epey yoğun bir takvim bekliyor. Al Brooks’la birlikte hayata geçirdikleri ve ABS’te yayınlanacak olan animasyon komedi serisi The Cops‘ta hem yapımcı hem de seslendirmen olarak görev alan Louis C.K., maalesef harika dizisi Louie‘nin yeni sezonuna dair hiçbir ipucu vermiş değil.