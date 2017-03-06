Luaka Bop’tan özel bir Alice Coltrane derlemesi geliyor

2007 yılında hayatını kaybeden efsanevi müzisyen Alice Coltrane’in 1982 – 1995 yılları arasında yaşadığı Sai Anantam Ashram’da kaydettiği şarkılar ilk kez bir plak şirketi tarafından basılıyor. David Byrne’ün kurucusu olduğu Luaka Bop etiketiyle yayınlanacak derlemede yer alacak “Om Shanti” parçası dinlemeye açıldı.

Luaka Bop ekibi, bugüne dek yalnızca Alice Coltrane’in kurucusu olduğu manastırdakilere verilen kasetlerde yer alan kayıtların orijinallerine ulaşılması için müzisyenin çocuklarıyla birlikte çalışmış. Daha önce Coltrane’in yanı sıra Sun Ra, B.B. King ve Elvin Bishop gibi efsanelerle de çalışmış olan Baker Bigsby’nin mastering’ini yeniden yaptığı kayıtlar, Ashley Kahn’ın söz konusu manastırda yaşayan insanlar ve Coltrane’e yakın müzisyenlerle yaptığı röportajlar eşliğinde yayınlanacak.

World Spirituality Classics 1: The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiyasangitananda ismini taşıyan derleme, yalnızca plak formatında satışa sunulacak. 5 Mayıs’ta yayınlanacak albümden dinlemeye açılan ilk parça, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.