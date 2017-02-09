M.I.A., yeni single’ını kendi çektiği klibiyle yayınladı

Geçtiğimiz eylül ayında AIM isimli yeni bir albüm yayınlayan M.I.A., birçok farklı müzisyen ve politikacıya referanslar barındıran “P.O.W.A.” isimli yeni şarkısını klibiyle birlikte yayınladı.

Daha önce usta yönetmen Romain Gavras tarafından çekilmiş harika klipler servis eden M.I.A., yönetmenliğini kendisinin üstlendiği “P.O.W.A.” klibinde çeşitli sahnelerle Fransız yönetmenin stilini anımsatıyor.

Londra’daki Southbank Centre’da gerçekleşen ve bugüne dek Patti Smith, John Peel, David Bowie ve David Byrne gibi isimlerin küratörlüğünü üstlendiği Meltdown Festival’ın bu yılki küratörü M.I.A. olacak. 9-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde birbirinin var olmasını sağlayan müziklere yer vereceğini açıklayan M.I.A.’in nasıl bir festival programı hazırlayacağı şimdiden merak uyandırıyor.