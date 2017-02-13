M.K. Perker’in konuk olduğu Çizer Konuşmaları, kaçıranlar için Youtube üzerinden yayınlandı

Bant Mag. Havuz’da gerçekleşen ve her ay bir çizerin konuk olduğu Çizer Konuşmaları’nın üçüncüsünde ağırladığımız M.K. Perker’in yer aldığı söyleşi, şimdi Youtube üzerinden izlenebilir.

Sadi Güran, Ethem Onur Bilgiç, Furkan ‘Nuka’ Birgün ve Sedat Girgin’in her ay bir çizeri konuk ettikleri serileri Çizer Konuşmaları’nın yeni konuğu Eren Arık olacak. Şimdiye kadar Yıldıray Çınar, Ersin Karabulut, Emrah Ablak gibi isimlerin konuk olduğu Çizer Konuşmaları’nı kaçıranlar için geçmiş söyleşileri Youtube hesabımız üzerinden paylaşıyoruz. Üçüncü etkinliğimize konuk olan M.K. Perker’in konuk olduğu Çizer Konuşmaları’nı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.