M. Night Shyamalan filmi “Split”in devamı da yolda

DBaşrolünde James McAvoy’u izlediğimiz M. Night Shyamalan imzalı gerilim filmi Split, Türkiye’de 17 Şubat’ta vizyonda olacak. Birçok sinema otoritesi tarafından, yönetmenin uzun zamandır çektiği en iyi film olarak gösterilen Split‘in devam filmleri de geliyor.

Özellikle ABD’de gösterimde olduğu ilk üç haftada yakaladığı gişe başarısıyla dikkat çeken Split, yirmiden fazla alter egosu olan çoklu kişilik bozukluğundan muzdarip bir karakterin üç kız kardeşi kaçırıp, bodruma hapsetmesiyle başlayan olayları konu ediyor. Senaryosu da M. Night Shyamalan imzası taşıyan film, disosiyatif kişilik bozukluğu yaşayan ana karakteri sebebiyle; söz konusu hastalıktan muzdarip kişiler tarafından aldığı eleştirilerle de gündeme gelmişti.

Şu sıralar yeni filmi Labor Of Love üzerine çalışmalarını sürdüren Shyamalan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir sonraki projesine dair ipuçları verdi. Söz konusu proje için on bir sayfalık bir taslağının hazır olduğunu söyleyen Shyamalan, Split filmini izlememiş olanlar için bu taslakların pek bir şey ifade etmeyeceğini dile getirdi. Tahminler bahsi geçen projenin, yönetmenin hem övgü hem tepki toplayan filminin devamı ya da bir karaktere odaklanan bir spin-off olacağı yönünde.