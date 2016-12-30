Mabel Matiz’in yönetmenliğini de kendisinin üstlendiği “Gök Nerede” klibi huzurlarınızda

Mabel Matiz, diskografisinin üçüncü albümü olan Gök Nerede‘ye ismini veren parça için çekilen klibi yayınladı. Müzisyenin aynı zamanda ilk yönetmenlik deneyimi olan klibin görüntü yönetmenliğini de Eren Yıldız üstleniyor.

Son olarak Ah! Kosmos’la yaptığı düet ve “Fena Halde” parçasının çeşitli remikslerinden oluşan derlemeyle karşımıza çıkan Mabel Matiz, üretimlerini farklı disiplinlerde yapmayı sürdürüyor. Prodüktörlüğünü Can Güngör’ün üstlendiği son albümü Gök Nerede‘den yeni bir kliple 2016’yı kapatan Mabel Matiz, ilk yönetmenlik denemesini de bu parçanın klibiyle birlikte yapıyor.

Perihan Mağden’in Ali ile Ramazan isimli kitabından yola çıkarak yazılmış bir şarkı olan “Gök Nerede”nin klibiyle ilgili bir mesaj paylaşan Mabel Matiz şunları söylüyor:

” ‘Gök Nerede’yi Perihan Mağden’in Ali ile Ramazan adlı kitabı üzerine yazmıştım. Videoyu yaparken ise fotoğrafa daha geniş açı bakmak istedim. Bir battaniyeye, bir gülümsemeye, bir kucaklaşmaya muhtaç hissettiğimiz bütün zamanlara dokunmak istedim. Çalışmamı, bu dönemde kendini dünyaya terkedilmiş gibi hisseden; ama umudunu da asla yitirmeyen, bütün inatçı ruhlara ithaf ediyorum. Umut ve ışık getirmesi dileğiyle.”

Mabel Matiz ve Hakan Vreskala’nın son albümleri üzerinden sohbete koyulduğu röportajı okumak için buraya tıklayarak Bant Mag. No:39’a ulaşabilirsiniz.