Mac DeMarco’dan bir yeni şarkı daha: “One More Love Song”

5 Mayıs’ta This Old Dog isimli yeni stüdyo albümünü yayınlayacak olan Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, yeni bir single’la karşımızda.

Captured Tracks etiketiyle yayınlanacak albümden ilk olarak “My Old Man” isimli şarkıyı servis eden Mac DeMarco, ardından da albüme ismini veren şarkıyı dinleyicileriyle paylaşmıştı. “One More Love Song” ismini taşıyan üçüncü This Old Dog single’ı, müzisyenin en popüler şarkılarından “Chamber Of Reflection”ı anımsatan ağırbaşlı ve etkileyici bir atmosfere sahip.

Kayıtları DeMarco’nun California’daki evinde yapılan albüm, müzisyenin diskografisinin üçüncü uzunçaları olacak. On üç şarkılık albümden yayınlanan yeni single “One More Love Song”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.