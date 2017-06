Mac DeMarco’dan eğlenceli bir klip daha: “One Another”

Yeni albümü This Old Dog‘da yer alan kayıtlar için geçtiğimiz aylarda eğlenceli klipler yayınlayan Mac DeMarco, şimdi de “One Another” parçası için hazırladığı klibi paylaştı.

Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, üçüncü uzunçaları This Old Dog‘u 5 Mayıs’ta yayınlamıştı. Yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yeni kayıtları ile karşımızda olan Mac DeMarco, son albümünde yer alan “One Another” parçası için gruptan ayrılan arkadaşı Pierce McGarry ile birlikte çalıştı. Eğlenceli görüntüleri ile yine kendine has bir kliple karşımızda olan müzisyenin yeni klibi “One Another”ı aşağıdan izleyebilirsiniz.