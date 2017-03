Mac DeMarco’dan yeni klip: “This Old Dog”

Kanadalı müzisyen Mac DeMarco, üçüncü uzunçaları This Old Dog‘u 5 Mayıs’ta yayınlıyor. Albüme ismini veren şarkı için çekilen ilginç klip de dün akşam görücüye çıktı.

Son stüdyo albümü Salad Days‘i 2014 yılında yayınlayan Mac DeMarco, This Old Dog‘un hazırlık sürecinin diğer kayıtlarına göre daha uzun olduğunu ve bu sayede parçalarla daha yakın ilişki kurabildiğini söylüyor. Albümden yayınlanan ilk single’lardan biri olan “This Old Dog” içi DeMarco’nun çektiği klipte Los Angeles sokaklarında dolaşan köpek maskeli üç kişiyi görüyoruz. Kanadalı müzisyen yaptığı açıklamada, klibin Bruce Lee heykelini ziyaret eden, sokakta öpüşen ve güneşli güzel bir günde keyifli vakit geçiren bu köpek-insanların, varlığının amacının sevmek ve gülmek olduğunu çözmüş olmasını konu ettiğini dile getirdi.

Klip aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.