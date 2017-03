MAD Magazine, “Superman”in korkunç bir gününü kitaplaştırıyor

1952 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren köklü mizah dergisi MAD Magazine, belli aralıklarla parodi kitaplar yayınlamaya da devam ediyor. Ünlü çocuk kitabı Alexander, and the Terrible, Horrible No Good, Really Bad Day‘i ana karakteri Superman olarak yeniden kurgulayan MAD Magazine ekibi, söz konusu kitabı ekim ayında satışa sunacak.

Superman and the Miserable, Rotten, No Fun, Really Bad Day ismini taşıyan kitabın kapak görselinde, söz konusu parodinin “%100 izinsiz” şekilde yapıldığı söylense de DC Comics ve MAD Magazine’in TimeWarner’a bağlı organizasyonlar olması, bu detayı önemsiz kılıyor. Dave Croatto’nun yazdığı Tom Richmond’un çizdiği kitabın kapak görselini aşağıda görebilirsiniz.

Croatto ve Richmond ikilisi, daha önce de MAD Magazine tarafından yayınlanan ve Goodnight Moon‘un Batman’li bir parodisi olan Goodnight Batcave kitabına da imza atmıştı.