Madonna’nın kariyerinin ilk yıllarına odaklanan “Blonde Ambition” isimli film için hazırlıklar başladı

Senaryosu Elyse Hollander tarafından yazılan Blonde Ambition, 1980’lerin başlarında New York’ta geçecek ve Madonna’nın kariyerinin başlangıcına odaklanacak. Universal tarafından film hakları satın alınan Blonde Ambition‘ın yönetmen koltuğu için ilk aday Thor: Ragnarok filminin yönetmeni Taika Waititi.

Madonna’nın müzikal yolculuğunun ilk yıllarını, bu dönemde yaşadığı sıkıntıları ve aşk hayatıyla müziği arasında kurmaya çalıştığı dengeye odaklanacak olan filmin yapımcı kadrosunda 1999 çıkışlı “Beautiful Stranger” klibinin yönetmeni Brett Ratner da bulunuyor. Filmde Madonna’yı kimin canlandıracağı konusu şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Hollywood’da henüz filmleştirilmemiş senaryolara verilen Black List ödülünü kazanan Blonde Ambition, özellikle Madonna’nın kendi ismini taşıyan ve 1983 yılında yayınlanan ilk albümünün hazırlık aşamalarını konu edecek. Film, Madonna’nın dönemin müzik endüstrisinde bir kadın olarak karşılaştığı engeller ve şöhretle ilk tanıştığı döneme detaylı bir bakış getirecek. Elyse Hollander’ın ilk uzun metraj senaryosu olan Blonde Ambition‘ın hazırlık aşamalarında Madonna’nın bir rol üstlenip üstlenmeyeceği de henüz açıklanmış değil.