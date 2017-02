Mahershala Ali’nin yeni J.C. Chandor filminde rol alması gündemde

House of Cards ve Luke Cage gibi dizilerdeki performanslarının yanı sıra geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden Moonlight‘ta da izlediğimiz Mahershala Ali, yönetmenliğini J.C. Chandor’ın üstleneceği Triple Frontier filmi için görüşmelere başladı. Filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy ve Channing Tatum da bulunuyor.

Moonlight‘taki performansıyla SAG Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Ali, şu sıralar Robert Rodriguez ve James Cameron ortaklığıyla aynı isimli mangadan sinemaya uyarlanan Alita: Battle Angel‘ın çekimlerinde.

Margin Call, All Is Lost ve A Most Violnet Year gibi filmleriyle tanınan J.C. Chandor’ın senaryosunu Mark Boal eşliğinde yazdığı yeni filmi, Paraguay – Arjantin ve Brezilya sınırında geçen aksiyon dolu bir film olacak.