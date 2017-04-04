Manchester çıkışlı deneysel caz grubu GoGo Penguin, yarın akşam Babylon’da

İngiliz deneysel caz üçlüsü GoGo Penguin, bir kez daha İstanbul’lu dinleyicileriyle buluşmak üzere Babylon’a konuk oluyor.

Bir yıl önce yine Babylon sahnesinde izlediğimiz Manchester çıkışlı üçlü, özellikle dinamik ve albüm kayıtlarından daha vurucu canlı performanslarıyla tanınıyor. Son olarak prestijli plak şirketi Blue Note Records etiketiyle Man Made Object isimli bir albüm yayınlayan GoGo Penguin, Bant Mag. No:47’de albüme dair sorularımızı yanıtlamıştı.

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