Manic Street Preachers belgeseli “Escape From History”den teaser

Bu yıl on üçüncü stüdyo albümünü yayınlamaya hazırlanan Manic Street Preachers’ın, yönetmenliğini Kieran Evans’ın üstlendiği bir belgeseli de yolda.

Grubun gitaristi ve söz yazarı Richey Edwards’ın 1995 yılında ortadan kayboluşu ve sonrasında kaydedilen Everything Must Go albümünü konu edecek belgesel Escape From History ismini taşıyor. Belgeselin yönetmeni Kieran Evans, bugüne dek Manic Street Preachers’la birçok çalışmaya imza atmış bir isim. Grubun son iki albümünden yayınladığı tüm kliplerin yönetmeni olan Evans, üçüncü Manics albümü The Holy Bible‘ın yirminci yıl dönümü şerefine yapılan turnenin belgeselini de çekmişti.

Henüz ne zaman yayınlanacağı bilinmeyen belgeselden paylaşılan ilk görüntüler aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.