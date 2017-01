Marvel’ın “Darth Maul” serisinin ilk kitabı 1 Şubat’ta geliyor

Star Wars evreninden çeşitli çizgi roman serileri yayınlayan Marvel, şimdi de söz konusu evrenin en gizemli karakterlerinden biri olan Darth Maul’u merkezine alan yeni bir seriyle karşımıza çıkıyor. Star Wars: Darth Maul serisinin 1 Şubat’ta yayınlanacak ilk kitabından çeşitli sayfa ve kapak tasarımları görücüye çıktı.

The Phantom Menace öncesinde geçecek olan serinin ilk kitabında Darth Maul’un bir Sith olarak eğitilme süreci konu edilecek. Özellikle Deadpool Kills the Marvel Universe kitabıyla tanınan Cullen Bunn’ın yazdığı ve The Force Awakens‘ın çizgi roman uyarlamasına imza atan Luke Ross’un resmettiği Star Wars: Darth Maul #1 kitabının kapak tasarımı da Rod Reis tarafından hazırlanmış.