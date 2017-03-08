Marvel’ın “Rogue One” çizgi roman serisinden ilk görseller

Star Wars çizgi romanlarını her geçen yıl genişletmeyi sürdüren Marvel, altı bölümden oluşacak Rogue One serisinden ilk görselleri paylaştı.

Emilio Laiso ve Oscar Bazaldua imzası taşıyan Rogue One serisinin ilk kitabı 5 Nisan’da raflarda olacak. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Rogue One: A Star Wars Story‘nin genişletilmiş bir uyarlaması olacak seride, filmden son aşamalarda çıkarılmış olan kimi sahneler de yer alacak.

Aşağıda Marvel’ın Rogue One serisinden görücüye çıkan ilk sayfa tasarımlarını görebilirsiniz.